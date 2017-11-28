採訪李明哲案 多人在飯店內外看守台媒中央社 (2017-11-28 18:50)
台灣媒體在湖南岳陽採訪李明哲案受到當局注意。27日晚上，李凈瑜抵達入住飯店前，岳陽格蘭雲天大酒店大廳內外有多名身分不明的黑衣人，在看守守候的台灣媒體，他們看似在做自己的事。（資料照片）中央社記者張淑伶岳陽攝 106年11月28日
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