台灣媒體在湖南岳陽採訪李明哲案受到當局注意。27日晚上，李凈瑜抵達入住飯店前，岳陽格蘭雲天大酒店大廳內外有多名身分不明的黑衣人，在看守守候的台灣媒體，他們看似在做自己的事。（資料照片）中央社記者張淑伶岳陽攝 106年11月28日