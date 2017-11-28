桃機跑道旁遺留手提袋引虛驚中央社 (2017-11-28 18:50)
航警局28日中午接獲通報，在桃園機場EC滑行道旁的紐澤西護欄邊，有一只手提袋放置地面，由於地面鄰近飛機航線，航警局為求慎重出動防爆人員處理，所幸手提袋內僅有車用電瓶，一場虛驚。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年11月28日
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