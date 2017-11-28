（中央社台北28日電）針對前中共中央軍委政治工作部主任張陽自縊身亡，中國官媒指出，張陽最後一次公開露面是8月7日在呼和浩特，20天後就「被談話，然後一直在家中居住」直到畏罪自殺。



北京青年報微信公眾號政知圈除披露上述訊息外，還2度提到前中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長房峰輝和張陽是「搭檔」，被認為是在暗示房峰輝也可能如同張陽般涉貪被查。



這項報導還提到前中共解放軍總政治部主任李繼耐，特別點出徐才厚、李繼耐、張陽3人先後接續擔任總政治部主任。由於南華早報2016年8月曾報導，李繼耐同年7月間在一場退休高幹會議中被帶走，報導特地提到李繼耐的原因，似乎耐人尋味。



報導指出，房峰輝先前擔任解放軍廣州軍區參謀長時，張陽也接任廣州軍區政治委員，「兩人在一個班子裡搭檔了近3年」。



2012年10月，共軍原四總部同步換帥，張陽接任總政治部主任，房峰輝則接任共軍總參謀長，「重新成為搭檔」。



這篇報導還披露，2012年10月20日，時任中共中央軍委副主席的徐才厚觀賞話劇時，時任廣州軍區政治委員的張陽緊隨徐才厚之後與演員握手，還出席隨後舉行的座談。



報導提到，張陽最後一次在媒體前露面是今年8月7日隨同中共中央代表團飛抵呼和浩特，出席內蒙古自治區成立70周年慶祝活動。這次露面後20天，張陽「被談話，然後一直在家中居住，3個月後畏罪自殺」。1061128