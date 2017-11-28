別懷疑真的在台灣 完美復刻30年代日式老相館MOOK景點家 (2017-11-28 16:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
老宅新生是近幾年的趨勢，除了將老屋改建成咖啡館、選物等特色風格店外，位在台北大安區的「萬鏡寫真館」，則是打造成充滿百年風華的老相館。寫真館利用老舊的宅邸，重現日治時期寫真館的建築樣式，甚至將內部的裝潢氣氛保留下來，並成立攝影工作室，提供場地租借與攝影服務。
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)萬鏡寫真館將位在潮州街上的老公寓，經過精心的翻修裝潢後，搖身成為日治時期的照相館，完美復刻出當時作為官商士紳的消費場所，對於裝潢、家具陳設、拍攝背景都非常講究。
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)寫真館的一樓是接待櫃檯，二樓是攝影棚，攝影師使用非常巨大的底片相機來做拍攝，一連串的攝影過程與最後沖洗出的照片，讓人有置身在上個世紀的錯覺。館內也珍藏了許多經典老物，包括相機、底片等，獨有的格局讓這間寫真館充滿魔幻的氣息。
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)在台灣的日治時期，攝影術極其繁複昂貴，在古早時代，照相館對於大多數人說，都是別具意義的場所。業者希望透過萬鏡寫真館，來傳達百年迷人的拍照世界。
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)
萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)【Info】
萬鏡寫真館
地址：台北市大安區潮州街9之1號
※此為私人工作室並無對外開放參觀，僅提供場地、古道具租借，全家福、紀念寫真、婚紗攝影服務
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》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16227
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