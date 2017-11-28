文／MOOK景點家編輯部整理報導



老宅新生是近幾年的趨勢，除了將老屋改建成咖啡館、選物等特色風格店外，位在台北大安區的「萬鏡寫真館」，則是打造成充滿百年風華的老相館。寫真館利用老舊的宅邸，重現日治時期寫真館的建築樣式，甚至將內部的裝潢氣氛保留下來，並成立攝影工作室，提供場地租借與攝影服務。

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館 (圖／萬鏡寫真館)

萬鏡寫真館將位在潮州街上的老公寓，經過精心的翻修裝潢後，搖身成為日治時期的照相館，完美復刻出當時作為官商士紳的消費場所，對於裝潢、家具陳設、拍攝背景都非常講究。寫真館的一樓是接待櫃檯，二樓是攝影棚，攝影師使用非常巨大的底片相機來做拍攝，一連串的攝影過程與最後沖洗出的照片，讓人有置身在上個世紀的錯覺。館內也珍藏了許多經典老物，包括相機、底片等，獨有的格局讓這間寫真館充滿魔幻的氣息。在台灣的日治時期，攝影術極其繁複昂貴，在古早時代，照相館對於大多數人說，都是別具意義的場所。業者希望透過萬鏡寫真館，來傳達百年迷人的拍照世界。【Info】萬鏡寫真館地址：台北市大安區潮州街9之1號※此為私人工作室並無對外開放參觀，僅提供場地、古道具租借，全家福、紀念寫真、婚紗攝影服務百年診所變身文藝風格店！大稻埕五大復古咖啡館

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