IG高空打卡No.1！ 眺望樂天高塔爆紅洗板新地標MOOK景點家 (2017-11-28 16:59)
文／MOOK景點家陳玟霖整理報導
韓國近期打卡爆紅的新地標，便是這間位於首爾地鐵蠶室站附近的「首爾主義（서울리즘- Seoulism）」咖啡館。這間咖啡館的頂樓除了有露天座椅區，還有可以欣賞整個蠶室區美景的露臺，露臺上除了有寫著大大SEOUL（首爾）英文字LED看板，正對面便是韓國知名地標「樂天世界塔」，空前絕景當前美不勝收，成為海外旅客甚至連韓國在地人都必訪的打卡熱拍點。
有大大的首爾字樣看板與清楚的樂天世界塔，成為韓國打卡新地標（圖片提供／aes_aj622、e.w._ajo）
有大大的首爾字樣看板與清楚的樂天世界塔，成為韓國打卡新地標（圖片提供／aes_aj622、e.w._ajo）
這間咖啡館隱身在不起眼的街頭中，一樓是點餐區並沒有設立座位，必須在一樓點完餐後再直接搭乘電梯前往六樓用餐，想要坐戶外露台區的旅客，可以再爬一樓，一邊欣賞絕美風景，一邊享用咖啡。
一邊欣賞絕美的蠶室區風景和樂天高塔的壯麗，一邊品味風味極佳的咖啡，讓人感受十分愜意（圖片提供／aes_aj622）
一邊欣賞絕美的蠶室區風景和樂天高塔的壯麗，一邊品味風味極佳的咖啡，讓人感受十分愜意（圖片提供／aes_aj622）
到了傍晚，露台上的寫著首爾字樣的LED看板便會亮起燈來，配上蠶室區的夜景與樂天高塔夜晚點燈的風貌，更是讓人心曠神怡。
傍晚咖啡店露台的首爾LED看板便會點燈，更是欣賞夜景的好去處（圖片提供／83_0531）
傍晚咖啡店露台的首爾LED看板便會點燈，更是欣賞夜景的好去處（圖片提供／83_0531）
不論是欣賞夜景，還是觀賞樂天世界塔點燈後的迷人樣貌，在此都是最佳地點，令人陶醉（圖片提供／83_0531）
不論是欣賞夜景，還是觀賞樂天世界塔點燈後的迷人樣貌，在此都是最佳地點，令人陶醉（圖片提供／83_0531）
美景當前又可以近距離欣賞樂天世界塔，不僅可以從早拍到晚都擁有不同景色風味，成為韓國打卡第一名地點的原因也可想而知，前往韓國旅遊，快把此地納入行程中，成為必訪名單之一吧！
【Info】
首爾主義（서울리즘- Seoulism）
地址：首爾松坡區松坡洞48-7 YES Building 1樓（서울시 송파구 송파동 48-7, 예스빌딩 1층 서울리즘）
營業時間：13:00-17:50下午茶咖啡；18:00-24:00酒吧（週一公休）
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16771
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