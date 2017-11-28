文／MOOK景點家編輯部整理報導



彰化縣近幾年成為熱門的觀光地區，除了有新景點不斷出現外，原本的觀光區也有新的話題造景，透過網路社群的散播成為熱門的打卡地區。位在濱海的王功漁港，以盛產王功蚵聞名全台，是台灣西部相當有特色的漁村，每年的王功漁火更是彰化的八景之一。近期彰化王功故事館外的蚵藝彩虹隧道，也是IG上打卡必拍的地標之一。

彰化王功故事館 - 蚵藝彩虹隧道 (圖片提供／lydia31122)

彰化王功故事館 - 蚵藝彩虹隧道 (圖片提供／lydia31122)

彰化王功故事館 - 蚵藝彩虹隧道 (圖片提供／lydia31122)

彰化王功故事館 - 蚵藝彩虹隧道 (圖片提供／lydia31122)

王功漁港已轉型成休閒漁村觀光產業，結合了芳苑鄉豐富的人文及自然生態，吸引更多觀光客前來觀光。王功地區有豐富的人文景觀與自然生態，包括紅樹林、水鳥、潮間帶、招潮蟹、彈塗魚等濕地生態，以及王功漁港、燈塔、望海寮、竹筏等人文景觀，觀光景觀相當豐富，農漁業特產也使得王功美食讓許多饕客趨之若鶩。

王功漁港有豐富的自然生態 (圖片提供／tienliao44)

王功漁港有豐富的自然生態 (圖片提供／tienliao44)

王功漁火碼頭 (圖片提供／libra.3737)

王功漁火碼頭 (圖片提供／libra.3737)

王功漁港廢棄漁船 (圖片提供／hao__1996)

王功漁港廢棄漁船 (圖片提供／hao__1996)

王功漁港漁船 (圖片提供／xrlee2017)

王功漁港漁船 (圖片提供／xrlee2017)

【Info】

王功漁港

地點：彰化縣芳苑鄉王功村

公車：由彰化市搭往二林的員林客運，在王功下車

開車：

1. 由中山高速公路下彰化交流道，經彰鹿路到達鹿港鎮，再從台17線沿海路南下抵達芳苑鄉。

2. 由中山高下員林交流道，經由員鹿路、二溪路抵達芳苑。



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