文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



國片《血觀音》在金馬獎表現亮眼，不僅劇中飾演「棠夫人」的惠英紅拿下金馬影后，且高達三分之二的電影場景也取景於高雄，讓高雄隨著國片的熱門程度使觀光更上一層樓。

電影《血觀音》中高達三分之二的電影場景取景於高雄橋頭糖廠（圖／血觀音、MOOK）

電影《血觀音》中高達三分之二的電影場景取景於高雄橋頭糖廠（圖／血觀音、MOOK）

電影《血觀音》中取景最多的地點「棠府」就是「橋頭糖廠」的舊宿舍中，不僅是台灣第一座現代化機械式製糖工廠，更是乘載著日治時代下深具歷史意義的景點。影迷們看了電影後來高雄追尋拍攝場景，讓電影場景配上景點背景故事，更是使旅客有不同的感受。

電影《血觀音》中的「棠府」便是取景於「橋頭糖廠」的舊宿舍中（圖／MOOK）

電影《血觀音》中的「棠府」便是取景於「橋頭糖廠」的舊宿舍中（圖／MOOK）

《血觀音》中「棠府」草圖以橋頭糖廠的廠長宿舍為基礎設計，重新整修，令人驚豔（圖／血觀音）

《血觀音》中「棠府」草圖以橋頭糖廠的廠長宿舍為基礎設計，重新整修，令人驚豔（圖／血觀音）

橋頭糖廠除了製糖工場、日式木屋、防空洞、紅磚水塔等昔日古物保存完好之外，其中的沿襲自日治時代的社宅事務所與俱樂部不但具有歷史意義，更是日本人模仿荷蘭在東南亞殖民地的建築，除了架高的地基外，迴廊與連續拱門仿自歐洲建築風格，更具特色。

日治時代的社宅事務所迴廊與連續拱門仿自歐洲建築風格，深具特色（圖／MOOK）

日治時代的社宅事務所迴廊與連續拱門仿自歐洲建築風格，深具特色（圖／MOOK）

想要一探獲得金馬大獎電影《血觀音》的片中場景樣貌，前往高雄千萬別錯過「橋頭糖廠」，不僅觀覽景點更能回味片中劇情。



【Info】

橋頭糖廠

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

連絡電話：07-6119299 #5