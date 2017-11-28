澳洲這個位在南半球的大陸型島嶼國家，周遭散落著無數令人歎為觀止的美麗小島，有的原始僻靜、有的浪漫唯美、有的生態獨特、有的低調奢華，各有各的精采和樂趣，向來是全球旅客度假旅遊的首選。坐擁大堡礁海域的昆士蘭州更是得天獨厚，轄下的海島以其充滿魅力的藍綠色海水、奶白色的純淨沙灘和茂密原始的熱帶雨林馳名，經常在各類評選和消費者調查中脫穎而出。



在澳洲最大的旅遊體驗產品網路供應平臺Experience Oz所做的年度消費者票選活動中，伊利特女士島(Lady Elliot Island)就獲得了2017年最佳島嶼體驗的第一名(Island Destination to Experience in 2017)，在40多個被提名的地點中拔得頭籌。伊利特女士島生態度假村(Lady Elliot Island Eco Resort)監管員Peter Gash表示，被評選為全澳洲第一的島嶼目的地是一件令人既興奮又榮幸的事，他說：「在伊利特女士島上，我們的目標是透過儘量降低二氧化碳排放量來保護與維護周圍環境，同時為我們的客人提供獨特的生態旅遊體驗。我們非常希望讓這個獨特的地方比我們發現它的時候狀態更好。」伊利特女士島是一座位於世界自然遺產--大堡礁南端的珊瑚礁島，坐落在被高度保護的“綠色地帶”(Green Zone)之中。這裡是1,200多種海洋生物的庇護所，以澄澈的海水、未受污染的美麗珊瑚礁和種類豐富的海洋生態而聞名。伊利特女士島是澳洲公認最頂尖的浮潛和水肺潛水去處之一，周遭共有19個著名潛點，為數眾多的蝠魟(manta rays)和包括瀕臨絕種的赤蠵龜、綠蠵龜和玳瑁海龜等都是最受潛水客矚目的焦點。每年3月，遊客還可以在沙灘上看到大量的小海龜逐一破殼而出，奮力爬向大海的動人場景。洋溢自然氣息的伊利特女士島一年四季都能提供遊客不同的樂趣，除了獨特的海底生態景觀之外，也是不可多得的賞鳥天堂。在夏天的繁殖季節來臨時，會有成千上萬的海鳥、陸鳥和侯鳥一同現身。冬天，當座頭鯨踏上年度北遷的旅途時，就是伊利特女士島賞鯨的最佳時節，搭乘觀光小飛機從空中賞鯨是當地最受歡迎的特殊體驗。更多訊息請上昆士蘭旅遊及活動推廣局網站查詢：https://www.queensland.com/zh-tw