微軟創始人比爾蓋茲獲選中國工程院士中廣新聞網 (2017-11-28 18:01)
微軟創始人比爾蓋茲以美國泰拉能源公司（Terra Power）董事長身分，獲選中國工程院十八位新當選的外籍院士之一。他也是新聘的外籍院士中，唯一一個非學界出身的人選。澎湃新聞網報導，泰拉能源已與中國核工業集團簽署合作文件，合資成立公司，雙方各持股一半，約定共享智慧財產權。
報導指出， 比爾蓋茲近年到訪大陸的頻率頗高，主要原因便是以泰拉能源公司董事長的身份，來中國推銷其引以為傲的第四代核能技術行波堆。目前，泰拉能源已與中國核工業集團成立合資公司，聯合研發並推動行波堆落地。
報導指出，多年來，比爾．蓋茲一直不遺餘力地向全世界推廣行波反應爐；比爾．蓋茲曾表示自己有3個理想：一是每個人有一台電腦，都用上windows系統；二是消滅愛滋病、結核病和瘧疾，每個人有平等的醫療機會；三是讓窮人都能夠用上清潔經濟的電。2006年，他選擇了行波反應爐，並創立泰拉能源公司來發展該項技術。
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