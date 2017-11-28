流感疫情將在11月下旬起升溫，不過學齡前幼兒的流感疫苗施打率只達4成，更有10萬名幼兒尚未施打第2劑疫苗的。疾管署今天(28日)表示，目前600萬劑的公費流感疫苗已接種超過547萬劑，呼籲家長盡快帶孩童接種，已獲得足夠的保護力。



疾管署統計資料顯示，上週(11月19日至25日)類流感門急診就診達50,711人次，並新增1例流感併發重症死亡病例，1名家住北部的75歲女性，有癌症等慢性病史，未接種本流感季疫苗，10月中旬感染流感後併發重症，11月1日不幸死亡。

疾管署副署長羅一鈞表示，台灣歷年流感疫情約在11月下旬起升溫，不過，目前6歲前的學齡前幼兒疫苗施打率約只達4成，且16萬名首次接種疫苗的「首打族」幼兒中，還有10萬人尚未施打第2劑疫苗。羅一鈞：『(原音)幼兒的部分目前接種率大概4成左右，另外包括有10萬個小朋友今年是第一次打流感疫苗，今年還沒有去打第2次的流感疫苗，所以我們特別呼籲家長趕快帶符合資格的幼兒去接種。』

馬偕醫院小兒科主治醫師黃瑽寧指出，8歲以下幼童若首次接種疫流感苗時僅接種1劑，只能產生3至4成的保護力，應於初次接種疫苗4週後，再接種第2劑疫苗，以獲得完整保護力。黃瑽寧：『(原音)因為我們8歲以下的小朋友，免疫系統還不是非常成熟，所以打1劑的時候，他的抗體可能還生成的不夠高到可以幫他保護到不受病毒侵襲，所以我們需要藉由第2劑再把他的抗體拉高到有保護能力的水準，他的保護力才可以達到7、8成左右。』

羅一鈞說，以去年的統計數字來看，約有6成「首打族」幼兒，都未接種第2劑疫苗，呼籲家長別忘了疫苗還需打第2劑。今年疾管署採購的600萬劑疫苗，已接種超過547萬劑，也呼籲符合資格的民眾，在進入流感季前盡快接種。