（中央社台北2017年11月28日電）針對非政府組織工作者李明哲今天在中國被判刑5年，紐約時報報導指出，對許多台灣人來說，這一判決結果被視為中國對台灣「心理戰的最新一擊」。



報導並提到，岳陽市中級人民法院今天依「顛覆國家政權」罪將李明哲判處有期徒刑5年，並剝奪政治權利（褫奪公權）2年，是中國首度以這一罪名為台灣公民定罪。



這項報導指出，自從北京切斷了與台北的官方溝通管道後，這一心理戰就愈演愈烈，已持續了1年多；且北京已冷淡對待台灣總統蔡英文，並將原因歸咎於她「拒絕認同一個中國」。



報導直指，李明哲的遭遇已引發台灣非政府組織工作者及很多民眾的擔憂，擔心自己在社交媒體、特別是在臉書（Facebook）的發言，可能會在前往中國時引發問題，因為岳陽法院即指控李明哲等人利用臉書籌劃抗議行動，而台灣是臉書普及率最高的國家之一。



李明哲曾任職的台北文山社區大學主管鄭秀娟說，李明哲經常與中國的熟人在網路上聊天，對方對台灣30年前從一黨專政的戒嚴時期到民主制度的轉型過程感興趣。



李明哲的妻子李凈瑜3月間也曾表示，李明哲曾向入獄的中國人權律師家屬捐助金錢和書籍，這些人權律師是因中共總書記習近平打擊公民社會的行動而入獄。