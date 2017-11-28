（中央社記者尹俊傑北京2017年11月28日電）台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲今天遭陸方以「顛覆國家政權罪」判刑5年。中國外交部發言人耿爽被問到這是否是中方對境外NGO示警，以「不是外交問題」為由避答。



李明哲案上午一審宣判，李明哲被判處5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，並當庭表示不上訴。總統府指出，李明哲分享民主自由理念，卻遭中國大陸法院以「顛覆國家」這種罪名審判，「我們無法接受」。



中國外交部下午舉行例行記者會。有外媒問到，李明哲被判5年徒刑，部分人權團體指出，這次重判顯示中國在新法上路後，將對境外NGO採取更強硬的態度，中方是否想藉此案向外釋放如此訊號？



耿爽回答：「我了解你提到的這個案件，它不是個外交問題，你可以向有關部門去詢問。」



發問的記者隨即說「我問的是外交問題」，耿爽堅稱：「我理解我的國台辦同事以及其他部門同事，就這個問題以前回答過，所以你應該知道，本質上講，它不是個外交問題。」



截至發稿為止，中國國務院台灣事務辦公室尚未就李明哲案宣判結果回應媒體提問。



行政院大陸委員會8月底公布第254次諮詢委員與會委員發言重點資料顯示，與會學者認為，李明哲事件對台灣NGO在中國大陸從事交流活動，造成很大衝擊。



與會學者引言報告指出，中國大陸「境外非政府組織境內活動管理法」今年1月實施後，任何境外NGO均須在陸方經合法登記獲得許可後，才能在中國大陸境內活動。



此外，中國大陸早在成立國家安全委員會後，就逐步加強對境外NGO的控管，這使得境外NGO團體在中國大陸進行交流活動時，面臨更多不確定性及風險。隨著陸方對境外NGO在陸活動加強監控，台灣NGO應提高警覺。