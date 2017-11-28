（中央社記者張淑伶岳陽28日電）中國大陸官方對待李明哲案的宣判，企圖展現「公開透明」的形象，但官方限制多、心態保守，不但到岳陽採訪的台灣媒體周遭常有人看守，李明哲判後還只安排陸官媒採訪。



比照9月一審開庭時的做法，大陸今天仍讓台媒採訪此案宣判「親疏有別」，准許進入法庭內看直播的媒體有4家，其他未受邀請媒體則在岳陽大酒店會議室看微博轉播，而會議室裡，有一半是當地台辦或官方人士。



這場開庭今晨不到9時40分即宣讀判決結果，但是在飯店會議室內看微博轉播的台媒，則遲至9時56分才看到分段播出開庭過程，10時26分播完。



時間落差之外，判決結果出爐後，媒體趕到李明哲妻子李凈瑜及陪同人員下榻的岳陽格蘭雲天大酒店，想知道李凈瑜的看法，但無法像在台灣一樣自由採訪。



當局認為，媒體10餘人一次湧入採訪就視同是記者會，而「開記者會」必須事先申請，不能臨時說開就開。經海基會人員協調，由兩名媒體代表進入李凈瑜的房間採訪。採訪前還由陸方人員確認，房間裡沒有他們不認識的人。



當記者們聚集在飯店大廳整理採訪檔案、撰寫新聞稿時，5到10名「工作人員」就在記者周遭圍坐，哪怕他們只能無聊的滑手機甚至打瞌睡。



這樣的景象，和27日晚上李凈瑜一行抵達前一樣。當時記者們想在大廳內拍照被阻止，出了大廳後，想再返回大廳也被阻擋。



李凈瑜今天受訪時表示，她在庭審後與李明哲會面，當時被帶到的小房間裡，有一家媒體、攝影機，可能是法庭指定的人員或官媒。



就在上午11時33分，岳陽中級法院的微博上貼出一段影片，大陸記者要李明哲「對今天判決結果說兩句」，李明哲回應「當然這是自己犯的錯誤，表示認罪、悔罪，也不上訴。」對於今後的生活，李明哲還笑答「就是在監獄裡面過，服從監獄管教吧。」



大陸官方只安排自己的媒體採訪被判刑者，而且呈現出來的效果是，犯人已經由「電視認罪」進一步到「判後還要懺悔」的境地。



李明哲「顛覆國家政權罪」9月11日一審開庭時，有媒體以此案的「公開審理」對比同時期因共諜案在台出庭的大陸籍男子周泓旭。周案因涉及國安和外交機密，在台採不公開審理。



然而，透過微博上李明哲如背誦般的認罪、面無表情的聽判，以及法院對媒體的差別安排及防禦心，參與報導記者感受到的是：所謂公開，並不等於透明。1061128