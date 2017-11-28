匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

Tumblr創辦人兼執行長戴維·卡普（David Karp）正打算離開他一手創立的網站，此項消息已獲Tumblr母公司Verizon旗下媒體集團Oath證實。

在Oath向《紐約時報》提供的聲明中提到卡普將於今年年底之前離開Tumblr。卡普在十年前創立了Tumblr，並受到全球各地創作者喜愛，成為作家、藝術家或其他創作者、影迷等各式各樣人們的家園，Tumblr擁有近3.8億個部落格，以及超過1550億則帖子，Tumblr上的GIF圖像是其崛起的一大動力之一。

Yahoo執行長瑪麗莎•梅耶爾（Marissa Mayer）在2013年以11億美元的價格收購了Tumblr，希望可以獲得更多年輕人喜愛。電信商Verizon則在今年以近45億美元的價格收購包括Tumblr在內的Yahoo，並與AOL合併成為新的子公司Oath媒體集團。Verizon為全球最大的ISP（網路服務供應商）之一，近期因挑戰網路中立原則而變得惡名昭彰。

目前尚不清楚卡普離開Tumblr的理由，或者他離開之後有何打算。根據聲明，將由原本的營運長D’Onofrio接手領導Tumblr。外媒THE VERGE指出，無論卡普是基於什麼動機離職，都已經標誌了Tumblr時代的結束；TechCrunch報導也抱持相同看法，因為「卡普」這個名字幾乎就等於Tumblr，他就是Tumblr的品牌代名詞。

近年來，由於Snapchat、Facebook、Instagram等社群媒體的興起，讓Tumblr的全盛時期成為過去，Tumblr上的每日發文量呈現逐年下降的趨勢。

Letter I just sent to my team ♥️ https://t.co/3Vsv3ROuhf

— David Karp (@davidkarp) 2017年11月27日



▲卡普在給一封給Tumblr員工的信中指出，這項決定是經過了幾個月以來的反思。

自Yahoo與AOL合併為Oath以來Tumblr就不太平靜，今年6月，當網路中立戰爭前哨戰開打時，Tumblr一反常態保持沉默就曾引起媒體關注，原因之一與母公司Verizon在網路中立的立場脫不了關係，也讓網路中立原則的支持者認為Tumblr已經「變得不一樣了」。

現在，幾乎象徵著Tumblr的卡普即將離開這個他一手創立的家園，曾經激發無數創意、深受年輕使用者喜愛的Tumblr之後的命運又將如何？值得後續觀察。

延伸閱讀：

【匯流新聞網】曾經最自由開放的Tumblr，在Yahoo轉手之後不一樣了

【匯流新聞網】美FCC下月廢歐巴馬版《網路中立法》！有什麼影響？將破壞現今的網路世界？

【文章轉載請註明出處】

【匯流筆陣】

CNEWS歡迎各界投書，來稿請寄至cnewscom2016@gmail.com，並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。

CNEWS匯流新聞網：https://cnews.com.tw

新聞照來源：Getty Images