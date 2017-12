匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

Tumblr創辦人兼執行長戴維·卡普(David Karp)正打算離開他一手創立的網站,此項消息已獲Tumblr母公司Verizon旗下媒體集團Oath證實。

在Oath向《紐約時報》提供的聲明中提到卡普將於今年年底之前離開Tumblr。卡普在十年前創立了Tumblr,並受到全球各地創作者喜愛,成為作家、藝術家或其他創作者、影迷等各式各樣人們的家園,Tumblr擁有近3.8億個部落格,以及超過1550億則帖子,Tumblr上的GIF圖像是其崛起的一大動力之一。

Yahoo執行長瑪麗莎•梅耶爾(Marissa Mayer)在2013年以11億美元的價格收購了Tumblr,希望可以獲得更多年輕人喜愛。電信商Verizon則在今年以近45億美元的價格收購包括Tumblr在內的Yahoo,並與AOL合併成為新的子公司Oath媒體集團。Verizon為全球最大的ISP(網路服務供應商)之一,近期因挑戰網路中立原則而變得惡名昭彰。

目前尚不清楚卡普離開Tumblr的理由,或者他離開之後有何打算。根據聲明,將由原本的營運長D’Onofrio接手領導Tumblr。外媒THE VERGE指出,無論卡普是基於什麼動機離職,都已經標誌了Tumblr時代的結束;TechCrunch報導也抱持相同看法,因為「卡普」這個名字幾乎就等於Tumblr,他就是Tumblr的品牌代名詞。

近年來,由於Snapchat、Facebook、Instagram等社群媒體的興起,讓Tumblr的全盛時期成為過去,Tumblr上的每日發文量呈現逐年下降的趨勢。

▲卡普在給一封給Tumblr員工的信中指出,這項決定是經過了幾個月以來的反思。

自Yahoo與AOL合併為Oath以來Tumblr就不太平靜,今年6月,當網路中立戰爭前哨戰開打時,Tumblr一反常態保持沉默就曾引起媒體關注,原因之一與母公司Verizon在網路中立的立場脫不了關係,也讓網路中立原則的支持者認為Tumblr已經「變得不一樣了」。

現在,幾乎象徵著Tumblr的卡普即將離開這個他一手創立的家園,曾經激發無數創意、深受年輕使用者喜愛的Tumblr之後的命運又將如何?值得後續觀察。

