異國童玩 母語嘉年華─歡喜迎接國際移民節



(中央社訊息服務20171128 16:08:48)為響應一年一度的國際移民節，屏東縣政府將於12月3日早上9點到下午1點在屏東市千禧公園舉辦「106年國際移民節。台灣母語嘉年華」活動，特地於11月27日星期一上午11時30分，在縣府南北棟通道廣場舉辦記者會，邀請與會貴賓先行體驗原住民及各國童玩，並品嚐東南亞點心!



記者會由賽嘉國小排灣族童玩童謠開場，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇、鍾佳濱立委及縣議員李世斌等人則與屏榮幼兒園小朋友一起跳東南亞竹竿舞，主持人也是現任新住民國策顧問胡清嫻說，竹竿舞在東南亞不僅僅是遊戲，也有教導小孩守禮貌的意涵。



記者會中還準備印尼椰子葉編織、法國家族紙牌、泰國踩椰子高蹺、日本摺紙將軍帽以及原住民排灣族等5國童玩讓現場與會者體驗，現場童趣十足!



秘書長邱黃肇崇表示，屏東縣對於推動原住民、客家母語及新住民語文向來不遺餘力，而屏東更是距離東南亞最近的縣市，可為推展多元文化示範地區，今年的「國際移民節。臺灣母語嘉年華活動」，有來自世界各國及原住民、客家、閩南地區更多更有趣的童玩，還有母語闖關遊戲，當天展現縣府團隊執行新住民相關服務的成果;立委鍾佳濱則說，臺灣是移民的祖國，更是移民薈萃的國度，尤其屏東是各族群融合的地方，原住民語跟印尼語有些相通之處，這些都是新南向最大的本錢，應該要傳承下去!



歡迎大家在12月3日這天，一起來參加國際移民節盛事。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/224743.aspx