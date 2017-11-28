2017大馬及中國廚藝競賽 崑山科大穿金戴銀



(中央社訊息服務20171128 15:52:08)崑山科大餐飲系師生團隊，自九月起陸續參加「馬來西亞國際廚藝競賽」(Culinaire Malaysia 2017)和「中國國際烹飪藝術比賽」(FHC China International Culinary Arts Competition)，共獲得1金6銀9銅13佳作，穿金戴銀的好成績，實力不容小覷。



崑山科大補助優秀學生參加「馬來西亞國際廚藝競賽」和「中國國際烹飪藝術比賽」，兩項賽事皆獲得世界廚師協會(World Association of Chef 's Societies)的認證，參賽國家有12國，選手近1300位，參賽者不限國籍與年齡，競爭激烈，餐飲系學生們面對年紀、經歷深厚的競爭者，表現毫不遜色，一舉囊括豐碩佳績。



參賽團隊經過三週密集訓練，每道菜餚從設計構想、選盤配色、挑選當季食材皆由學生親自操作、執行。帶隊的餐飲系劉俊良老師表示，今年剛入學的大一新生董家豪，初次參加FHC中國國際烹飪競賽，就獲得1金1銅的亮眼佳績，二年級的張耀晟也在兩項賽事中共獲得3銀，隊友阮紹榮、黃威翔、陳勝德、陳俊吉、王瑋慶則在中西式烹飪競賽中拿下6銅。



烘焙組指導老師戴士鈞也提到，除了中西式料理烹調，大二生楊詠帆在「翻糖蛋糕」、「盤飾甜品」及「巧克力蛋糕」烘焙甜品競賽中拿下1銀2銅的佳績，學生專業技術水準也不輸各國烘焙主廚。



餐飲系主任洪廷瑋說明，學生藉由國際賽事與世界級專業選手切磋，看見各國專業主廚的技藝與創意，獲得珍貴的廚藝料理啟發與專業知識收穫， 2017年陸續參加印尼、香港、泰國、馬來西亞和中國等五大國際競賽，師生團隊已獲得57面國際大賽獎牌。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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