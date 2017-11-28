知名臺語文學作家施俊州老師蒞臨南大暢談臺灣文學史



(中央社訊息服務20171128 15:37:09)國立臺南大學今天邀請知名臺語文學作家施俊州老師蒞臨博雅教育講座，以「文學、歷史、主體─重讀『台灣文學史綱』」為題，與南大師生分享臺灣文學與歷史發展的關連性，使師生收穫滿滿。



施俊州老師畢業於東華大學創作所藝術碩士、成功大學臺灣文學系博士，現任《臺灣文藝》發行人兼主編人及《臺江臺語文學》總編輯。施俊州老師不但獲獎無數，且著作頗豐，包括《寫在臺南的書信體》、《愛情部品》、《臺灣文學導論》等，另編著《臺灣文學發展年表》、《臺語作家著作目錄》等作品。



施老師從文學的「主體性」談起，他認為探討臺灣文學史的演進，須從關懷臺灣這塊土地的人民生活做起。他介紹府城知名作家葉石濤的《臺灣文學史綱》的內容，分析葉氏基於對臺灣文學的熱情與使命感，用心書寫臺灣作家的作品與特色，以呈現臺灣文學的獨特性，讓大家透過文學更瞭解生長的環境與文化。



施老師引用葉石濤的話語「現實環境決定了作家的意識，但作家的意識也反過來決定了存在」，藉此說明作家的書寫風格與時代背景、自主意識息息相關。施老師認為研究臺灣文學史須重視史料蒐集，因此他投入相當多的時間、財力收藏早期的老照片、期刊，並進一步進行田野調查，更深入瞭解作家描述的時空環境，施老師對文學、歷史的重視與貢獻，讓南大師生感佩不已。



最後，施老師期許南大學子須注重母語的語文學習，培養大量閱讀習慣，提升對周遭事物的敏感度，將可深化自身書寫與創新思考能力。



訊息來源：國立台南大學



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