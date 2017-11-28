一個人做自得其樂 兩個人做擁抱幸福 一群人做才能讓愛延續



(中央社訊息服務20171128 15:34:03)「張老師」是個獨立的財團法人，48年以來默默地為社會服務，透過1980輔導專線協助民眾，在遭遇人生難解的失落及挫折課題，甚或是傷害自己危害他人的重大社會問題，加以協助輔導慰藉，強調「預防重於治療」的理念。除了輔導專線以外，也致力於青少年心理健康服務，期盼提早讓青少年養成健康的心態面對生命困境的勇氣。自103~106年「張老師」透過「白袍•張老師音樂會」、「文華翩舞．扶輪愛∼Be a gift to the world舞展」等活動,除發揮公益、音樂、快樂三元素外，並藉活動「愛」的精神，舉辦了讓愛延續青少年心理健康校園巡迴講座，截至106年10月止共辦理378場次，服務103,607人次，積極發揮「讓愛傳承•點亮幸福」的精神。 為擴大關懷服務並更深入了解現今青少年的狀況，本年度針對中部地區（中、彰、投、苗）國中、高中及大學生進行「青少年情緒商數」調查。結果顯示，青少年情緒商數整體平均只有66分，僅在及格邊緣。在情緒商數的5個向度當中，「情緒管理」只有51分為不及格，其餘依序為「了解自己情緒」62分、「識別他人情緒」68分、「自我激勵」69分，最高則是「經營人際關係」為72分。結果顯示，青少年在情緒管理能力令人堪憂，此外對於瞭解自己情緒及辨識他人情緒的同理心基本能力也僅稍高於及格分數，顯示情緒教育需要再加強。 青少年是人生之中一個獨特的時期，除了充滿對成長的欣喜也懷著對自我的探索、茫然、不安。雖然青少年的認知能力會隨著年紀有所增長，但若在當中無法獲得正向的發展，也沒有完整的支援系統，一旦受到外來的刺激，便會採取非理智的行為。台中「張老師」在服務線上也發現，多數青少年會有的困擾不外乎：升學壓力、人際互動、家庭因素、重要他人的離去，以上這些挫敗經驗會使青少年缺乏自信、感到無望產生失落感或覺得自己失去價值。 因此，台中「張老師」中心於11月23日辦理「情緒『張』看-厭世不棄世．2018讓愛延續記者會」，分享「青少年情緒商數」調查並邀請到文華高中薛光豐校長，亞洲大學心理系-孫旻暐主任及厭世動物園粉絲專頁創辦人-厭世姬進行分享。 會中厭世姬分享過去青少年時期的壓抑及挫折而真情流露，薛光豐校長也提醒我們都能成為某一個人生命中的拉力，每個人存在都有其意義，有資源的企業賢達與有能力幫助他人的「張老師」集結是必能為社會帶來更多良善的力量。 同時，也邀請到贊助「2018讓愛延續」活動的單位－龍寶建設股份有限公司、財團法人拓凱教育基金會、惠宇建設股份有限公司、生產力建設股份有限公司、展頌股份有限公司、陸府建設股份有限公司、精湛建設股份有限公司、麗明營造股份有限公司等具有公益善行的企業一同出席。 記者會中孫旻暐主任也提供陪伴青少年的小技巧「正向回饋要即時，因材施教要分齡，舒壓技巧多練習，情緒管理人人行」。最後，台中「張老師」也呼籲若發現青少年有異狀，可以採取三多兩不，「三多」：多關心、多警覺、多陪伴，「兩不」：不批評、不標籤。1.多關心：若出現情緒低潮及行為退縮的徵兆，多給予關心及安慰。2.多警覺：認真看待釋出的求救訊號，不要認為只是隨口的玩笑3.多陪伴：給予安慰及陪伴，減少孤獨感。5.不批評：耐心傾聽話並留意所要傳達的訊息，採支持態度，不要加以批判6.不標籤：任何變化因子皆會影響青少年的情緒，勿因一時的負面狀況，便貼上標籤



「企業經營不善可以歇業，但做公益卻不可停滯中斷，因為青少年是國家未來的棟樑和希望。」台中「張老師」張麗莉主任委員期待透過本次記者會，邀請大家用具體的行動參與一同守護青少年心理健康，一同陪伴青少年走過生命的低谷，協助提升他們面對生命困境的勇氣，在探索未知的道路上一同成長研究結果簡述1.情緒商數的五面向:(1)了解自身的情緒：關注自我的內心狀態，能覺察、識別且清楚地表達自己的情緒感受。(2)管理情緒：有效且適度地控制、紓解、宣洩或改變自己的負面情緒感受。(3)自我激勵：保持熱忱、處事樂觀、懷抱希望，能隨時隨地鼓舞自己，能樂於追求挑戰，且能承受挫敗。(4)識別他人的情緒：覺察及了解他人的情緒感受與想法。(5)經營人際關係：社交能力，能積極且有效地開拓人際關係，也能守成。



2.對象: 中部地區（中、彰、投、苗）國中、高中及大學生。



3.數量:共施測4000問卷，回收有效問卷3870份。



4.數據結果:(1)性別、年級(2)五個分量表-總平均(3)五個分量表、3年齡層總平均5.台中「張老師」中心105年1月-106年10月，針對13-24歲青少年求助問題類型前五名:『三多兩不』原則 三多1.多關心：若出現情緒低潮及行為退縮的徵兆，多給予關心及安慰。2.多警覺：認真看待釋出的求救訊號，不要認為只是隨口的玩笑3.多陪伴：給予安慰及陪伴，減少孤獨感。兩不1.不批評：耐心傾聽話並留意所要傳達的訊息，採支持態度，不要加以批判2.不標籤：任何變化因子皆會影響青少年的情緒，勿因一時的負面狀況，便貼上標籤



關於「張老師」基金會「張老師」基金會以撫慰社會大眾心靈、增進全民心理健康為宗旨，輔導專線「1980」每年求助者超過 60,000人次。更成立心理諮商中心，提供專業諮商及心理測驗等服務；在心理衛生推廣教育上，持續辦理相關課程、訓練、講座與活動；並針對不同特定對象（如：兒童、青少年、家庭、輔導相關人員等）提出專案服務。更多的資訊可參考「張老師」全球資訊網：www.1980.org.tw。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/224736.aspx