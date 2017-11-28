添印水果郵票中央社 (2017-11-28 15:26)
添印水果郵票
(中央社訊息服務20171128 15:26:19)為應業務需要，中華郵政公司訂於本(106)年11月28日添印105年1月28日發行之「水果郵票(續)」面值1元1種，歡迎至各地郵局及郵政博物館洽購。
聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458
訊息來源：中華郵政股份有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/224735.aspx
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