林佳龍：明道大學有一畝田是很幸福的事中央社 (2017-11-28 15:05)
林佳龍：明道大學有一畝田是很幸福的事
(中央社訊息服務20171128 15:04:46)台中市政府今天於明道大學辦理推動市政建設座談會，台中市市長林佳龍率各局處首長，與中彰投苗4縣市各大學校長，暢談大台中推動循環農業以及改善空汙等政策，也肯定明道大學長期深耕在農業上的成就，林市長說，在明道大學有自己的實習農場和果園，學生在這裡有一畝田是很幸福的事。 林佳龍市長表示，「循環經濟」是國家重點推動5+2產業創新政策之一，台中市也積極響應規劃，日前以環境管理方式再利用農業廢棄物，將廢樹枝去化再利用，製成「台中有機土」，已申請專利，既能兼顧環保、又增加收入。 這場台中市市政建設座談會，由市府農業局與明道大學針對「永續循環農業之規劃與展望」進行專題報告。明道大學校長郭秋勳表示，明道大學自創校以來即成立精緻農業學系，儘管面臨少女子化的挑戰，但提倡「做中學、學中做」，學校擁有自己的農場，讓學生就地實習為最大特色，去年還獲得農委會補助成立農業公費專班，對於培育青農人才是不遺餘力。 明道大學擁有佔地12公頃的果園、有機農場及溫網室，生產各種有機水果、蔬菜和水稻，對有機農業產業多有貢獻，應用科學院院長劉程煒在簡報中介紹，智慧農業的新科技利器，包括運用無人機巡水田、施肥或驅趕吃稻穀的鳥類，以及建立雲端農業系統等技術，顯見明道大學響應政府推動的精緻農業政策，積極打造永續循環經濟示範基地。
訊息來源：明道學校財團法人明道大學
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