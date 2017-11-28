崑山科大手繪人像下海少女 東海岸交換一百種海洋中央社 (2017-11-28 15:02)
崑山科大手繪人像下海少女 東海岸交換一百種海洋
(中央社訊息服務20171128 15:01:35)崑山科大公廣系「下海的少女們」團隊，參與教育部青年發展署辦理的106年「青年壯遊臺灣-尋找感動地圖」計畫，以偏鄉議題、海洋議題等作為企畫主軸，在信義區香堤廣場進行成果展，分享壯遊感動。 公廣系五名學生組成「下海的少女們」，本來是一群不愛戶外活動的女孩，該次藉由壯遊機會踏出舒適圈，在暑假騎著摩托車，沿著東半部海岸，進行為期14天的海灘之旅，同時設計「人像速寫交換心目中的海洋」活動，收集100張人們對於海洋的想像，從互動交流中去了解遊客及當地居民對於海洋議題的看法。
隊長李佳菱表示，因「繪畫」能表達內心看法，且團員又善於人像描繪，故團員替民眾進行人像速寫，來交換民眾描繪海洋的圖畫，雙方進行交流。過程中發現大部分民眾描繪出的海，都會有家鄉或童年回憶的元素，每個人心目中海的風景，都是美麗的，也充滿童趣與想像。團員林儷庭回憶，繪畫過程中，多數民眾都很喜歡她的人像繪作，但曾在三仙臺遇到一位在美國教書的老師，不喜歡她的素描，讓她有些沮喪，不過，大部分民眾們皆給予學生支持和鼓勵，讓他們能帶著滿滿的感動完成旅程。這一趟壯遊，一共畫出100位不同的臉孔與姿態，也得到一百種海洋的樣貌，是非常難得的經驗。
「青年壯遊臺灣-尋找感動地圖」計畫今年已邁入第九屆，每個故事都非常的精彩，該計畫鼓勵青年以多元體驗方式，與社會深入互動交流，瞭解臺灣不同面向，從壯遊過程中去學習並去加深自我探索能力，別具意義。「下海的少女們」在成果展當天選擇與教育部部長潘文忠作最後一次的交換，畫下部長英姿，獲得讚賞。
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
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