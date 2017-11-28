李明哲案是否示警NGO 陸外交部避答中央社 (2017-11-28 16:51)
台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲28日遭陸方以「顛覆國家政權罪」判刑5年。中國外交部發言人耿爽（圖）被問到這是否是中方對境外NGO示警，以「不是外交問題」為由避答。中央社記者尹俊傑北京攝 106年11月28日
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上一則：李明哲宣判 陸網民：莫須有現代版
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