台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲28日遭陸方以「顛覆國家政權罪」判刑5年。中國外交部發言人耿爽（圖）被問到這是否是中方對境外NGO示警，以「不是外交問題」為由避答。中央社記者尹俊傑北京攝 106年11月28日