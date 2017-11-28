湖南省岳陽市中級人民法院微博28日在微博公布宣判影片，引起大批中國大陸網民留言討論。令人出乎意料的是，網民評論並未在中國大陸網路控管下一面倒地支持官方判決結果，反而有不少人留言質疑。（圖片擷自湖南岳陽中院微博weibo.com/3960688335/Fx9gnn1At）中央社 106年11月28日