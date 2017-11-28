李凈瑜宣判後在飯店房間受訪中央社 (2017-11-28 16:50)
李凈瑜（右）與友人、施明德女兒施笳在岳陽市下榻飯店內接受媒體採訪。李凈瑜強調，李明哲是人權工作者，所做的事都在言論自由範圍內，她不承認中國的「法庭」。中央社記者張淑伶岳陽攝 106年11月28日
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上一則：李凈瑜模仿李明哲動作 示意別講話
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