李凈瑜模仿李明哲動作 示意別講話中央社 (2017-11-28 16:50)
中國大陸法庭28日宣判李明哲顛覆國家政權罪。李凈瑜在宣判後接受媒體採訪時說，庭後與李明哲會面，李明哲示意她不要講話，然後拍胸，她於是理解「我的先生身上被裝了監聽器。」中央社記者張淑伶岳陽攝 106年11月28日
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