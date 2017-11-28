中國大陸法庭28日宣判李明哲顛覆國家政權罪。李凈瑜在宣判後接受媒體採訪時說，庭後與李明哲會面，李明哲示意她不要講話，然後拍胸，她於是理解「我的先生身上被裝了監聽器。」中央社記者張淑伶岳陽攝 106年11月28日