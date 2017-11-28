（中央社台北28日電）北京市官方近日藉清查安全隱患，變相大舉驅離外地人口。但有北京市民指出，排查清理範圍不限於低端人口，部分居住在條件較佳公寓的高端白領，也受波及要搬離。



BBC中文網引述在北京從事出版業、化名莫先生的白領指出，他與室友賃租在北京朝陽區十八里店（東四環南路）附近一幢公寓，該公寓居住環境佳，每單位租金人民幣數百至一千多不等。



報導稱，在大興區大火發生約一周後，有來自鄉政府的人員在莫先生居住的公寓門前張貼告示，要求住戶在3日內遷出。



接到清理拆除通知後，莫生先找到另一住處，但租金較原租賃處「翻了兩倍」；據他所知，為找到房租較低的房子，部分租房客需要搬到六環的農村房子、或直接回鄉。



受此波清拆影響的人群，不侷限於低端人口。外交（Foreign Affairs）雜誌住在北京西城區的編輯，也收到警方的通知，要求在本周五前搬離租屋處。



報導稱，北京清華大學社會學系教授郭于華指出，自己的一位學生，已經博士畢業並成為大學教師，但他所租住的房子也在清理範圍，被勒令在一周內搬遷。



郭于華指出，「他是『高端人口』了吧，這種對人權的侵犯，今天可能是別人，明天就可能是你。」



莫先生的房東根叔稱，接到拆卸通知前，當局人員曾到公寓巡查，沒有查出公寓有任何安全問題；但數日後再訪時，即在公寓門前貼出告示，要求住戶在3日內遷出。



根叔表示，公寓居住的租客以上班族為主，有少部分是北京本地人，目前已找到地方落腳處的租戶不到一半，很多租戶「找不到地方住，還在外面跑」。



報導稱，根叔自己也住在公寓內，若無法繼續經營出租生意，只能離開北京回鄉。他表示，自己與數名股東合作承包公寓經營出租業務，若公寓被拆損失很大，在賠償安排方面，當局沒有任何說法。1061128