共青團江蘇青年之家 活動兒童多青年少中央社 (2017-11-28 16:18)
（中央社台北28日電）共青團遭中共總書記習近平指責後持續整頓。共青團江蘇省委日前派員巡查發現，轄下部份「青年之家」作用不彰，許多活動甚至是為兒童設計而非青年人，因此將其中8所「青年之家」摘牌。
澎湃新聞報導，江蘇團委今年初從南京大學、東南大學、南京工業大學，選拔100名江蘇籍共青團員、青年志工，作為「青年觀察員」，對全江蘇的「青年之家」進行明查暗訪。
根據報導，經查訪發現，江蘇很多「青年之家」所辦的活動「基本是為小朋友設計，很少青年參加」。而很多「青年之家」負責人不知道該如何吸引青年參與活動。而部份「青年之家」的活動經費、資源、空間不充足，甚至連負責人也沒有。
報導指出，上述這些情況都被反映到江蘇團委，成為「青年之家」是否摘牌的重要依據。
江蘇團委書記王偉表示，共青團在探索「回歸青年」的改革中，在體制和方式上創新成立了「青年觀察家」隊伍，是探索青年評議工作的創新舉措。
根據中共官方出版書籍，習近平曾嚴厲批評共青團「空喊口號、形同虛設、四肢麻痺」，「如果青年在前進，而團組織沒有與時俱進，不能成為青年的領頭羊，反而成了青年的尾巴，那何談擴大有效覆蓋面？跟都跟不上！」
此後，前共青團第一書記秦宜智今9月間被調任中國國家質監總局長，書記職務懸缺至今已逾2個月。1061128
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中式 禮盒．美加美 中式信封．法國特福 中式炒鍋．中式炒鍋．中式糕餅．中式 炒鍋．中式點心．中式片刀．特福 中式 炒鍋．中式 信封．中式信封．HELLO KITTY 中式．中式菜刀．康寧 中式．金牌大師 中式滴雞精
- 【福利品】ASUS K401UB 14吋FHD i5-6200U NV940 2G獨顯 1TB
- Bernice-天絲防蹣植物纖維乳膠獨立筒床墊-5尺標準雙人
- 時尚屋 蔓妮爾印花5尺雙人加強彈簧床墊
- dee帝藝 平價奢華獨立筒床墊(真三線涼感紗/針織布/高蓬度/
- Royal Elastics 休閒鞋 Icon 男鞋
- （10入）HP CE285A 85A 黑色 原廠碳粉匣
- ASUS ESC500 G4SFF i7-7700/32G/1TB/480SSD/W10P
- MY傢俬 自然木紋設計7.5尺衣櫃組
- Nike Golf 休閒快速排汗短袖POLO衫(灰)725512-043
- 【時尚屋】伊蒂絲2.7尺四門衣櫥 CV7-9-1(兩色可選 免組裝
加州山火肆虐發史上最高警告：一片火海 波及名人【北京新浪網】
高血壓可以多吃哪些食物？一張助降壓食物清單送給你！【北京新浪網】
挑戰失手 高處墜落極限達人吳詠寧身亡【北京新浪網】
普京宣布再選總統，但參選身份可能跟以前不一樣【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》