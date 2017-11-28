（中央社台北28日電）共青團遭中共總書記習近平指責後持續整頓。共青團江蘇省委日前派員巡查發現，轄下部份「青年之家」作用不彰，許多活動甚至是為兒童設計而非青年人，因此將其中8所「青年之家」摘牌。



澎湃新聞報導，江蘇團委今年初從南京大學、東南大學、南京工業大學，選拔100名江蘇籍共青團員、青年志工，作為「青年觀察員」，對全江蘇的「青年之家」進行明查暗訪。



根據報導，經查訪發現，江蘇很多「青年之家」所辦的活動「基本是為小朋友設計，很少青年參加」。而很多「青年之家」負責人不知道該如何吸引青年參與活動。而部份「青年之家」的活動經費、資源、空間不充足，甚至連負責人也沒有。



報導指出，上述這些情況都被反映到江蘇團委，成為「青年之家」是否摘牌的重要依據。



江蘇團委書記王偉表示，共青團在探索「回歸青年」的改革中，在體制和方式上創新成立了「青年觀察家」隊伍，是探索青年評議工作的創新舉措。



根據中共官方出版書籍，習近平曾嚴厲批評共青團「空喊口號、形同虛設、四肢麻痺」，「如果青年在前進，而團組織沒有與時俱進，不能成為青年的領頭羊，反而成了青年的尾巴，那何談擴大有效覆蓋面？跟都跟不上！」



此後，前共青團第一書記秦宜智今9月間被調任中國國家質監總局長，書記職務懸缺至今已逾2個月。1061128