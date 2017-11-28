李明哲宣判 陸網民：莫須有現代版中央社 (2017-11-28 16:05)
（中央社台北28日電）中國大陸湖南省岳陽市中級人民法院今天在微博公布李明哲「顛覆國家政權罪」案判刑結果。結果竟有許多中國大陸網民留言，質疑何為「顛覆國家政權」，更有人直呼這是「莫須有現代版」。
岳陽市中級人民法院今天上午以「顛覆國家政權罪」，判處台灣非政府組織工作者、前民主進步黨黨工李明哲5年有期徒刑、剝奪政治權利2年；同案的中國大陸人士彭宇華則被判7年有期徒刑、剝奪政治權利2年。
岳陽中院微博今天上午在微博公布宣判影片，引起大批中國大陸網民留言討論。令人出乎意料的是，在中國大陸網路控管下，網民的評論並未一面倒地支持官方判決結果，反而有不少人留言質疑。
有人反問「什麼叫顛覆國家政權？」，也有人說「就這麼兩個人能顛覆國家政權也是醉了」、「莫須有現代版」。
也有中國大陸網民提起近日北京驅逐「低端人口」的事件，反問「那拆遷隊拆農民家甚麼罪？家都不給。」；也有人問「國家政權如果犯渾，怎麼辦呢？」、「有合法變動國家政權的方法嗎？」，更有人直呼「李明哲無罪、釋放李明哲」。
但也有網民不知是支持這項宣判還是反諷，留言表示「這種（留言）竟然沒有被封號」、「你是李明哲同黨，立刻抓起來」。1061128
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