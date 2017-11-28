【台灣醒報記者林晏如台北報導】智慧物流趨勢不可擋，但經濟部次長王美花以7-11為例，指出店員的優良服務備受外國觀光客肯定，可見業者發展科技時，也應重視消費者真正的需求。經濟部28日舉辦2017智慧商業暨物流成果發表會，邀請業者說明最新商業發展趨勢。現場也展示「自動結帳」、「圖搜導購」等嶄新服務，提升物流運作效率，令人耳目一新。

經濟部28日以「科技物流串聯全球、智慧商業改變生活」為主題，舉辦「2017智慧商業暨物流成果發表會」，吸引超過300名產學研界代表參與，也邀請91APP董事長何英圻主講「零售x AI：新零售下一步」、碩網資訊總經理邱仁鈿主講「AI人工智慧案例經驗分享」，說明最新商業發展變革與未來新趨勢。

王美花表示，智慧物流已是不可擋的趨勢，「我們發展新零售智慧物流時，應思考消費者要的是什麼？」例如台灣7-11因24小時營業、店員具備結帳、取貨、影印等多樣能力，這樣的產業特性廣受觀光客喜歡。

她現場詢問「將來7-11發展成無人商店好不好？」台下有人舉手贊同，也有人表示反對，顯示專人服務與科技相比，仍備受民眾肯定。王美花認為，運用新科技提升消費體驗是很好的發展方向，同時也提醒說，科技不應只提升「硬邦邦」的技術層面，還需將台灣的優良服務等人文特色融入，以消費者角度思考，提供大眾更便利的生活。

2017年經濟部整合電商業者、供應商、物流業者，透過作業流程改善與資訊加值等方式，促進國內外業者合作，建立台灣與東南亞國家之商流與物流管道，解決跨境電商物流之成本、效率等問題，進而支援跨境電商發展。同時，也協助物流業者或倉儲業者，應用智慧支援技術與系統，提升國際物流服務運作效率。

科技發展日新月異，經濟部表示，台灣在經貿全球化的衝擊下，應抓住這波科技浪潮，積極研發創新、導入最新科技，也應朝向多元發展，擴展企業價值與競爭優勢。