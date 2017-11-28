韓防長：作戰權移交后也不會解散韓美聯合司令部北京新浪網 (2017-11-28 14:19)
中新網11月28日電 據韓聯社報導，韓國國防部長官宋永武28日在首爾龍山戰爭紀念館出席一個論壇時發表講話稱，即便韓軍從美方收回戰時作戰指揮權，也不會讓韓美聯合司令部解散，美軍不會撤離韓國。
韓國防長宋永武(圖片來源：韓聯社)
報導稱，宋永武還就韓國國防部和聯合參謀本部正在醞釀的攻擊型作戰概念表示，韓軍將效仿伊拉克戰爭作戰方式改變戰爭模式。
宋永武表示，為樹立新的作戰概念，需改變部隊結構、戰力結構、指揮體系等，將龐大的軍事隊伍轉變為精鍊隊伍，目前攻擊型作戰計劃正在醞釀中，大約進行了30%至50%。
戰時作戰指揮權是指在朝鮮半島「有事時」指揮軍方作戰的權力。韓國軍方的作戰權分為平時作戰指揮權和戰時作戰指揮權，其中平時作戰指揮權由韓國聯合參謀本部議長行使，而戰時作戰指揮權則由韓美聯合司令(駐韓美軍司令)行使。
2007年年初，韓美兩國商定美方於2012年4月17日向韓方移交戰時作戰指揮權，但此後移交時間被多次推遲，韓方至今仍未能收回。
責任編輯：張艾京
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