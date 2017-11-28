FunCooking瘋食課料理教室@BELLAVITA全台唯一甜點講師專業成長研習大成報 (2017-11-28 13:19)
專業甜點講師培訓課程，內容包含：1)18種手作甜點課，從烘焙基礎料理開始，揉合烘焙基本技巧，以及一人一組全實作2)口條台風訓練課：邀請專業主播授課，訓練台風及表達能力簡潔，培養風趣及具吸引力的上課魅力3)實戰演練課程：課程完成後，於BELLAVITA寶麗廣塲的B2料理教室，現場教學，精準調整授課方式，培養實際經驗。4)結訓後依表現，優先錄取以下工作「瘋食課BELLAVITA料理教室」甜點授課講師、「瘋食課」各配合教室甜點授課講師、「瘋食課」中國廈門分部教室甜點授課講師、「素速紅-直播大未來」簽約主播。
FunCooking瘋食課料理教室，設立在BELLAVITA寶麗廣塲B2，從場地的精心要求，及對課程用心安排，培訓出各式料理知名講師。面對中國與東南亞經濟的崛起，精緻化的甜點與料理的需求，讓百萬甜點講師，已成為2018年最夯的又最療癒的工作。 甜點講師培訓課程招生一周已額滿，更多其它課程資訊及課表：https://uknowiknow.com/courses/bakingteacher
第一梯次甜點課程時間：2017年11月15日~29日(三)11:00-17:00
地點：瘋食課＠BELLAVITA-B2料理教室(台北市信義區松仁路28號)。
另有，西餐廚師培訓課程即將於12月開課，https://uknowiknow.com/courses/cheftraining。更多詳細內容加入LINE搜尋@lmq7503t，FunCooking瘋食課一對一解答你的問題。Email:hello@uknowiknow.com。
圖說一：講師至中國廈門分部甜點授課講師廈門上課成果分享，創造百萬年薪。
圖說二：「FunCooking瘋食課」BELLAVITA寶麗廣塲B2課場地。
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