繼神鋼、三菱造假之後，又一家日本行業巨頭因造假名譽掃地北京新浪網 (2017-11-28 14:07)
【環球網報導 記者 余鵬飛】日本第三大鋼鐵企業神戶制鋼數據造假的風波還未停息，有色金屬巨頭三菱材料跟著淪陷。然而，日本製造業神話28日再次遭到重創，東麗公司發佈消息稱，開展輪胎部件等業務的子公司「東麗Hybrid Cord」(愛知縣西尾市)曾篡改製品的檢查數據。在2008年4月至2016年7月期間共有149起篡改，向輪胎廠商等13家公司供應了不符合承諾標準的違規輪胎增強材料等。
據日本共同社11月28日報導，東麗從去年7月就已經掌握了子公司造假的事實情況，然而時隔1年多，才正式對外公佈並道歉。
東麗是經濟團體聯合會會長榊原定征曾任職的著名纖維巨頭。此次獲悉違規在榊原擔任社長和董事長時代起就已發生。這是繼神戶制鋼所、三菱綜合材料子公司之後再度曝出數據篡改醜聞，外界對日本製造業巨頭的信任必將進一步下降。
東麗社長日覺昭廣在東京舉行記者會道歉稱，「給大家造成嚴重困擾，在此真誠道歉。」
曝出的是公司品質保證室2名歷任室長濫用負責人許可權，在檢查成績書的批准階段進行數據篡改。在獲得客戶同意的情況下提供不達標製品的名為「特別採用」的商業慣例也成為篡改的動機。東麗表示並無其他參與者，否認了有組織進行篡改的看法。
日覺就公佈篡改的理由稱，「11月網上論壇出現相關帖子，我們也接到了詢問。認為應發佈正確的信息。」他還認為，若沒有曝出神戶制鋼所的數據篡改問題，東麗也不會公佈子公司的數據篡改一事。
東麗Hybrid Cord在1971年成為東麗的全資子公司，負責汽車相關業務，生產名為「輪胎簾線」(tire cord)的車用輪胎等增強材料。
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