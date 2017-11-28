【環球網綜合報導】據韓聯社11月28日報導，韓國國防部長官宋永武當天在首爾龍山戰爭紀念館發表講話時稱，即便韓軍從美方收回戰時作戰指揮權，也不會讓韓美聯合司令部解散，美軍不會撤離韓國。

上述這番表態，是宋永武在出席韓國海洋戰略研究所主辦的一場論壇上作出的。宋永武還就韓國國防部和聯合參謀本部正在醞釀的攻擊型作戰概念稱，韓軍將效仿伊拉克戰爭作戰方式改變戰爭模式。

報導稱，宋永武說，朝鮮若向韓國首都圈地區發射自行火炮或以核導攻擊韓國領土，這隻能被視為全面戰爭爆發。面臨此種威脅，韓軍需將作戰概念轉換為可以完全獲勝的攻擊型作戰概念，即動員「韓國型三軸體系」(殺傷鏈、韓國型導彈防禦體系、大規模懲罰報復系統)，在最短時間內完全摧毀主要目標，將犧牲降至最低。

據報導，宋永武還稱，為樹立新的作戰概念，需改變韓部隊結構、戰力結構、指揮體系等，將龐大的軍事隊伍轉變為精鍊的隊伍。宋永武說，目前攻擊型作戰計劃正在醞釀中，大約已進行30-50%。