【環球網綜合報導 記者 張驁】「日本企業正在國內四處搜羅工人，努力克服40年來最嚴重的勞動力短缺。」英國《金融時報》11月27日報導稱，從建築業到老年護理行業等多個行業的日本企業近日都警告稱，用工短缺正開始影響它們的業務。這些企業希望通過提供更有吸引力的終身制雇傭合同來緩解問題。

東京迪士尼樂園今年早些時候警告稱，該公司難以招募運營園內餐廳和遊樂項目的員工。該公司高管說：「招人變得越來越難。」上周該公司表示目前運營正常。

日本最大地材製造商之一東理株式會社總經理永嶋元博表示：「工期推遲正變成一個長期性問題。」在宣布今年上半年業績時，永嶋表示，公司原本預期在此期間銷售額將上升2%，但實際上銷售額反而下降了1%，原因是建築工人的普遍短缺使東京地區的辦公樓和商用項目工期推遲。

報導稱，日本企業用工難凸顯出該國人口的萎縮。日本企業應對用工短缺的一種方法是提供更優渥的終身制雇傭合同，合同提供工作保障和養老金福利。這種策略打破了日本10年來傾向於提供更多兼職和合同工作的趨勢。

電子公司松下旗下提供社會化護理服務的公司Panasonic Age Free上周為其數百家家庭護理和日間護理中心的所有員工提供了終身制雇傭合同。

該公司有1500名員工簽訂的是6個月的合同，但從明年4月起，那些在該公司工作達1年的員工有資格轉為終身制員工，享受養老金、獎金和可在該公司工作到退休的工作保障條款。

由於老年護理行業用工需求的快速增長與緊張的勞動力市場相互衝突，這個領域的用工短缺尤為嚴重。Panasonic Age Free表示，希望能夠通過降低招聘支出來抵消員工成本的上升。

該公司社長片山榮一說：「我們希望通過改革工作條件來留住兼職員工，在兩三年內將我們的離職率降至10%出頭的水平。」

報導分析稱，日本企業應對用工短缺時，採取除漲薪以外的所有手段，表明這種用工短缺還不會轉化為更高的通脹。

在日本，非固定工作在總就業中的比例從1990年日本經濟泡沫破裂時的約19%不斷上升，到2015年達到了37.9%的峰值。但這一比例現在有趨穩的跡象，今年第三季度非固定工作僱員的比例降至37.4%。