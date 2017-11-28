（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國媒體引述多名政府官員報導，白宮考慮禁止員工在上班時使用私人手機，但這也引發討論，認為會使一些員工因此跟家人、朋友失去聯繫。



彭博（Bloomberg）網站報導，美國總統川普自從上任以來，一再抱怨消息走漏的問題，但一名官員表示，這項可能推行的禁令，與擔心員工未經授權而將消息透露給新聞媒體無關。



數名官員表示，這項提案主要是資訊安全考量。其中一名官員說，有太多裝置連上白宮內部無線網路，而私人手機不像政府發的公務手機那麼安全。



另一名官員說，白宮幕僚長凱利（John Kelly）帶頭推動這個提案。凱利私人手機今年初被發現遭到駭客入侵。



彭博報導說，這7名透露消息的政府官員不願具名，因為這個提案還沒最終確定。



白宮已經對私人無線裝置採取預防措施，包括要求官員進會議室討論敏感或機密內容時，把手機留在外面的置物櫃。白宮高層目前還沒決定，是否或何時推動禁令，以及是否適用總統行政辦公室裡的所有職員。



部分低階官員也支持禁用私人手機，但也有人擔心可能造成不方便。



由於白宮發的公務手機無法傳簡訊，這可能造成白宮職員困擾，因為傳簡訊是忙碌開會的一天中，最方便與家人聯繫的方法。也有人擔心，假如只能用公務手機撥出電話，可能被控浪費政府資源。（譯者：中央社林宏翰）1061128