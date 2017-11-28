日本著名化工企業東麗承認子公司篡改產品數據北京新浪網 (2017-11-28 13:49)
中新網11月28日電 據日本共同社報導，繼神戶制鋼所、三菱綜合材料子公司之後，日本企業再度曝出數據篡改醜聞。著名化工企業東麗28日稱，該公司開展輪胎部件等業務的子公司曾篡改製品的檢查數據，在2008年4月至2016年7月期間共有149起篡改，向輪胎廠商等13家公司供應了不符合承諾標準的違規輪胎增強材料等。
報導稱，東麗稱，其子公司「東麗Hybrid Cord」品質保證室兩名歷任室長濫用負責人許可權，在檢查成績書的批准階段進行數據篡改。在獲得客戶同意的情況下提供不達標製品的名為「特別採用」的商業慣例也成為篡改的動機。
東麗稱上述數據篡改行為並無其他參與者，否認有組織進行篡改。
東麗社長日覺昭廣就篡改數據醜聞向公眾道歉。他就公佈醜聞的理由稱：「11月網上論壇出現相關帖子，我們也接到了詢問。認為應發佈正確的信息。」日覺昭廣表示，若沒有曝出神戶制鋼所的數據篡改問題，東麗也不會公佈子公司的數據篡改一事。
日覺說，缺乏嚴格的規範意識也是出現違規的一大原因，此外未對數據進行複核等管理體制存在疏漏。他表示，藉此次發現篡改之機對整個集團進行了調查，但現階段並未發現違反法令的情況或製品安全方面的問題。
東麗Hybrid Cord在1971年成為東麗的全資子公司，負責汽車相關業務，生產名為「輪胎簾線」的車用輪胎等增強材料。日本經濟團體聯合會會長榊原定征曾在東麗任職。據悉，違規在榊原擔任社長和董事長時代起就已發生。
責任編輯：張艾京
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