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美國「石英」網站11月27日文章，原題：印日正聯合力量以在亞洲太空競賽中擊敗中國？印度空間研究組織(ISRO)和日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)此前透露，他們可能會聯合開展登月取樣返回任務，這也標誌著兩國之間的合作關係擴展至外太空。

儘管二者有各自獨立的登月計劃(印度空間研究組織的「月船2號」發射計劃將於2018年實施，日本宇宙航空研究所研製的探測月球的智能著陸器(SLIM)發射任務將於2019年啟動)，但兩國的聯合不無道理，而且它們之前就獲得過成功——自2007至2008年以來，日本宇宙航空研究開發機構的「賽琳娜」(Selene)軌道器和印度空間研究組織的首個軌道撞擊器「月船1號」曾在月球上發現了水和可以作為人類居住點的月球火山口等。這兩個國家都擔心與中國之間存在的巨大的技術經濟差距，中國正在追趕美國，這些反過來影響了印度—太平洋地區的地緣戰略力量對比以及印度和日本的安全前景。

有追趕就有比較。印度和日本花了10年的時間從軌道器發展到登陸漫遊計劃，但中國在2007年至2014年期間已經進行了四次月球任務，而且在最後一次任務中，「嫦娥5-T1」成功繞行月球並進行了攜樣返回任務。在2018到2019年印度和日本投入智能著陸器和「月船2號」時，中國將靠著一個接一個的攜樣返回任務帶來的樣品在技術上遙遙領先——嫦娥5號和嫦娥6號可能帶回幾公斤的月球土壤和岩石用於高端分析，這些分析對於中國在2020年確保安全執行載人任務的空間系統和技術至關重要。中國的月球快速探測計劃使其已經可以同美國和俄羅斯保持步伐一致——后兩個國家也準備在本世紀二十年代開展載人登月計劃。

印度日本聯合月球任務的意義還在於，在對付經濟強國(中國、美國和俄羅斯)時，兩國聯合使得資源更為集中。除此之外，日本還可以給印度提供許多經驗，如在太空發射和勘探領域的公私合作取得的成功：近二十年來，三菱重工一直是日本宇宙航空研究開發機構消耗性發射系統的主要製造商和運營商。印度如今正在考慮2020年之前將其極地衛星運載火箭的製造、管理和發射業務私有化。

此外，這種夥伴關係也將刺激一些關鍵技術的發展，如電子離子推進(EIP)發動機技術。(實習編譯：向星亦？審稿：譚利婭)