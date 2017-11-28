日職／巨人王牌菅野智之 獲加薪明年4.5億NOWnews今日新聞 (2017-11-28 13:38)
巨人隊王牌投手菅野智之，今（28）日公布新球季年薪，他將加薪2億2000萬元，明年年薪4億5000萬日幣，這是最高的評價。
日職球界最高薪是5億的歐力士隊王牌金子千尋，不過菅野也成為央聯最高薪投手，超越隊友山口鐵也的3億2000萬元。
日職6年級生的最高薪紀錄是由攝津正的4億所保持，明年就是加盟第6年的菅野，即將打破這項紀錄。
菅野今年算是大豐收，3月經典賽時就在道奇球場投準決賽，面對美國6局僅失1分，3次三振，並且三振大聯盟好手，讓人十分吃驚。
本季菅野都維持好狀況，4月下旬連續3場完封勝，追平球團28年紀錄，7月以後他12次登板10勝1敗，防禦率0.60。
總計菅野本季17勝5敗，共投187.1局，防禦率1.59，拿下勝投、防禦率雙冠王，還有最佳九人、金手套、澤村賞。
菅野明年將擔任巨人球選手會長，他說：「我獲得最棒的評價，我也知道大家對我的期待很深，我會好好牢記心中。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
吃素養生特效食譜．食譜．國際牌 麵包機 食譜．芙洛麗 食譜．SD-BM152 食譜．耐吉斯自然食譜．運動型 食譜．philips hd2079 食譜．SIROCA 食譜．瘦身排毒特效食譜．麵包機食譜．電動塔吉鍋 食譜．耐吉斯自然食譜 7.5kg．食譜架
- 【La new】Jasmine系列 淑女鞋(女*223042571)
- SAMSUNG三星 49吋 4K曲面液晶電視 UA49MU6300WXZW
- M’Relax-S曲線名模美腿紓壓機
- 新菁英系列 36cm單柄炒鍋 贈 鐵鏟
- SAMSUNG三星 49吋 智慧連網液晶電視 UA49M5500AWXZW
- 【GIGABYTE 技嘉】P34Gv7 14吋 1050獨顯輕薄電競筆電(i7-77
- 《TOPAX 莊頭北》12L屋外加強抗風型熱水器TH-5127/TH-5127R
- Seagate火梭魚FireCuda 2TB+8GB SSD 2.5吋固態混合碟
- HERMES Clic H PM 經典LOGO設計手環(白色x玫瑰金)
- DIESEL 數度空間三眼計時時尚男錶-DZ4419
美媒：加盟火箭是詹姆斯擊敗勇士的唯一機會【北京新浪網】
曼聯和穆里尼奧的煩惱:7500萬巨獸真只會虐菜？【北京新浪網】
馬林魚繼續大清倉 歐蘇納去紅雀【中廣新聞網】
這些號碼你關注了嗎？大樂透未來膽號全攻略【北京新浪網】
湖人只配擁有一個榜眼，不交易不行了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》