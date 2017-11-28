巨人隊王牌投手菅野智之，今（28）日公布新球季年薪，他將加薪2億2000萬元，明年年薪4億5000萬日幣，這是最高的評價。

日職球界最高薪是5億的歐力士隊王牌金子千尋，不過菅野也成為央聯最高薪投手，超越隊友山口鐵也的3億2000萬元。

日職6年級生的最高薪紀錄是由攝津正的4億所保持，明年就是加盟第6年的菅野，即將打破這項紀錄。



菅野今年算是大豐收，3月經典賽時就在道奇球場投準決賽，面對美國6局僅失1分，3次三振，並且三振大聯盟好手，讓人十分吃驚。



本季菅野都維持好狀況，4月下旬連續3場完封勝，追平球團28年紀錄，7月以後他12次登板10勝1敗，防禦率0.60。

總計菅野本季17勝5敗，共投187.1局，防禦率1.59，拿下勝投、防禦率雙冠王，還有最佳九人、金手套、澤村賞。

菅野明年將擔任巨人球選手會長，他說：「我獲得最棒的評價，我也知道大家對我的期待很深，我會好好牢記心中。」



