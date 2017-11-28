【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》11月28日報導，世界貿易組織總幹事阿澤維多說，即使英國無法和歐盟就脫歐后的貿易關係達成協議，也不會是「世界末日」。

英國若無法和歐盟達成脫歐后貿易協議，英歐雙邊貿易將面對更高的關稅與更多繁複的手續。但阿澤維多表示，英國雖須為此付出一些代價，但這些代價仍屬於「可管控範圍」。

2016年6月英國就脫歐舉行全民公投前，阿澤維多曾警告說，英國脫歐后將面對更高出口關稅，且每年得額外支付的關稅額將數以十億英鎊計。

阿澤維多11月26日在英國《星期日電訊報》刊登的一篇報導中表示，英國若能與歐盟達成貿易協議固然很好，但即使談不成，英國還是可依據世貿規則與歐盟貿易，英國還是有能力應付這樣的情況。

阿澤維多說：「英國與歐盟沒有簽署全面的自由貿易協定，意味著英國必須面對更多的限制和更高的成本，但這並不代表英國將和歐盟完全斷絕往來、停止貿易關係。當然，衝擊肯定會有，但我相信英國可以應付得來。」

阿澤維多指出，英國對外貿易中已有大約半數採用世貿條款。英國希望與第三國家簽署自由貿易協議，但在英國完成脫歐談判之前，它無法與其他國家簽署自由貿易協議。

歐盟領導人將於下月開會，就何時與英國開始進行貿易談判進行磋商。歐盟堅持英國必須先就脫歐分手費與愛爾蘭邊界問題達成協議之後，才進行貿易談判。(實習編輯：周思敏？審核：田瑞哲)