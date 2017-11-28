（中央社倫敦27日綜合外電報導）女演員、女製片和女導演們今天在英國一場頒獎典禮表示，名製片溫斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞引發全球眾怒，在好萊塢打拼的女性應該把握機會，要求電影產業落實性別平等。



路透社報導，溫斯坦性醜聞上個月曝光後，超過50名女性出面控訴溫斯坦過去30年性騷擾或性侵她們。女性製片家和導演今天說，針對溫斯坦的大批指控或可成為電影圈女性重大分水嶺。



推動全球電影產業性別平等的「女性與好萊塢」（Women and Hollywood）創辦人席維爾斯坦（Melissa Silverstein）在倫敦一場標記倡議10週年的頒獎典禮中告訴湯森路透基金會：「女性已表明『夠了就是夠了，我們的聲音也很重要，我們應該處於電影圈最高層級』。」



頒獎典禮中，多名演員、導演和製作人大嘆全球影業缺少女性及女性角色貧乏。



根據總部在美國的女性電視電影研究中心（Center for Study of Women in Television and Film）數據，2016年最賣座的100部電影，女製作人僅占1/5，女編劇1/10，女導演比例更未達1/20。



英國電影協會（British Film Institute）表示，英國電影中，女性角色占不到總卡司的1/3，且常常演沒名沒姓的角色，比如性工作者或家庭主婦等，而這情況百年來未見改善。



「因為愛你」（Carol）和「鐵娘IN工廠」（Made in Dagenham）製片卡爾森（Elizabeth Karlsen）說，然而，溫斯坦醜聞所引發的動能帶來了希望。



這名英籍製片對現場觀眾說：「女性發聲了，更重要的是，她們被聽見了。」



「姑息暴力的父權結構正在瓦解，女性正一步步填滿釋出的位置。」（譯者：中央社梁元齡）1061128