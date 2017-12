(中央社倫敦27日綜合外電報導)女演員、女製片和女導演們今天在英國一場頒獎典禮表示,名製片溫斯坦(Harvey Weinstein)性醜聞引發全球眾怒,在好萊塢打拼的女性應該把握機會,要求電影產業落實性別平等。



路透社報導,溫斯坦性醜聞上個月曝光後,超過50名女性出面控訴溫斯坦過去30年性騷擾或性侵她們。女性製片家和導演今天說,針對溫斯坦的大批指控或可成為電影圈女性重大分水嶺。



推動全球電影產業性別平等的「女性與好萊塢」(Women and Hollywood)創辦人席維爾斯坦(Melissa Silverstein)在倫敦一場標記倡議10週年的頒獎典禮中告訴湯森路透基金會:「女性已表明『夠了就是夠了,我們的聲音也很重要,我們應該處於電影圈最高層級』。」



頒獎典禮中,多名演員、導演和製作人大嘆全球影業缺少女性及女性角色貧乏。



根據總部在美國的女性電視電影研究中心(Center for Study of Women in Television and Film)數據,2016年最賣座的100部電影,女製作人僅占1/5,女編劇1/10,女導演比例更未達1/20。



英國電影協會(British Film Institute)表示,英國電影中,女性角色占不到總卡司的1/3,且常常演沒名沒姓的角色,比如性工作者或家庭主婦等,而這情況百年來未見改善。



「因為愛你」(Carol)和「鐵娘IN工廠」(Made in Dagenham)製片卡爾森(Elizabeth Karlsen)說,然而,溫斯坦醜聞所引發的動能帶來了希望。



這名英籍製片對現場觀眾說:「女性發聲了,更重要的是,她們被聽見了。」



「姑息暴力的父權結構正在瓦解,女性正一步步填滿釋出的位置。」(譯者:中央社梁元齡)1061128