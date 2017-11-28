在泰國遇急難 Line及手機專線雙救援中央社 (2017-11-28 13:40)
（中央社記者劉得倉曼谷28日專電）在泰國旅遊或從事商務活動遇到急難時，除可利用中華民國駐泰國代表處手機專線電話081-466-4006，也有Line帳號taiwan 119服務專線提供協助。
駐泰代表處為提供國人迅速、安心的急難救助服務，今年8月1日設立急難救助Line帳號taiwan 119服務專線，經過測試成效良好，透過Line聯繫可將語音表達較困難的資訊以圖文方式傳送，只要網路連線，無須支付電話費用，這帳號未來將成為永久性服務，造福有急難需要協助的台灣民眾。
另外，整合代表處對外急難救助服務功能，，將自12月1日起將護照遺失專線（在泰撥打081-666-4008）併入原有的急難救助專線（在泰撥打081-466-4006），民眾在泰國若遇到護照遺失、搶劫、車禍等情況，除在第一時間向泰國警方報案，均可透過單一急難救助專線（在泰撥打081-466-4006）及Line帳號taiwan 119服務專線，尋求協助。1061128
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【YELLOW SPEED 優路】YELLOW SPEED RACING 3代 避震器-道
- NOW健而婷 極品深海魚油膠囊食品(100顆/瓶)三瓶組
- SUPERDRY 極度乾燥 短褲 藍色 381
- 《KOSNEY 瑞麗佳人》特大100%天絲全舖棉四件式兩用被冬包
- 【SADES 賽德斯】SADES DAMASCUS 大馬士革刀 RGB 104KEY 巨
- 【華擎H110平台】Intel I3-7100雙核「星界王者S-紫」(I3-71
- YADATEK 3x4M優質背景布-黑色
- 【IHouse】梅蒂森 普普風格造型餐(長135×寬80×高75cm)
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(加高)薄型連結式彈簧床墊-
- 【ILEY 伊蕾】輕質優雅層次感洋裝(黑)
美F22「猛禽」機集結南韓軍演 北韓嗆聲【中廣新聞網】
斯里蘭卡板球選手不敵印度霧霾 戴口罩上場甚而嘔吐【北京新浪網】
擔心「薩德」餘震未消！韓謹慎看待中國遊客「破冰團」【北京新浪網】
美國會通過稅改法案 企業和有錢人成最大受益者【北京新浪網】
南韓仁川海釣船昨晨翻覆增至13死 還有2失蹤【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》