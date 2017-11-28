（中央社記者劉得倉曼谷28日專電）在泰國旅遊或從事商務活動遇到急難時，除可利用中華民國駐泰國代表處手機專線電話081-466-4006，也有Line帳號taiwan 119服務專線提供協助。



駐泰代表處為提供國人迅速、安心的急難救助服務，今年8月1日設立急難救助Line帳號taiwan 119服務專線，經過測試成效良好，透過Line聯繫可將語音表達較困難的資訊以圖文方式傳送，只要網路連線，無須支付電話費用，這帳號未來將成為永久性服務，造福有急難需要協助的台灣民眾。



另外，整合代表處對外急難救助服務功能，，將自12月1日起將護照遺失專線（在泰撥打081-666-4008）併入原有的急難救助專線（在泰撥打081-466-4006），民眾在泰國若遇到護照遺失、搶劫、車禍等情況，除在第一時間向泰國警方報案，均可透過單一急難救助專線（在泰撥打081-466-4006）及Line帳號taiwan 119服務專線，尋求協助。1061128