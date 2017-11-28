（中央社記者康世人新德里28日專電）在各界關切印度當局為美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）等貴賓到來先抓捕街上乞丐之際，伊凡卡今天如期抵達印度出席全球創業高峰會。



伊凡卡到印度海得拉巴，是為出席為期3天的全球創業高峰會（Global Entrepreneurship Summit），這被視為是她父親川普主掌白宮後，她在全球舞台的最重要表現，地主國印度總理莫迪邀她參加，是因為這次峰會的主題是「女性創業」。



為此，伊凡卡在峰會前兩天已在社交網路平台推特（Twitter）上特別轉貼全球創業高峰會推特的內容談到，女性已占這次峰會與會的企業家、投資人的52.5%，在127個與會國代表中，有10國與會者全是女性，女性首次成為這場峰會的多數。



不過，出發前，伊凡卡遭美國媒體質疑，當她身穿名牌服飾前往印度之際，卻對印度等亞洲國家服飾代工廠女工糟糕的工作條件保持沉默。



印度媒體今天報導，這場峰會除莫迪會出席外，伊凡卡將與印度女性國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）、印度女性銀行家ICICI銀行總裁柯克哈（Chanda Kochhar）及其他女性領袖一起共享峰會舞台。



由美國和印度共同舉辦的全球創業高峰會，是首次在南亞舉辦，吸引全球各地的企業家和投資人與會。



這場峰會共動用1萬多名警力維安，但最為人關注與詬病的是海得拉巴市警局在峰會舉辦前以妨害秩序等理由，派警察把街頭乞丐和流浪者全部逮捕集中到一個監獄的康復中心留置，被捕的乞丐和流浪者至少達6000人。



此外，伊凡卡還是莫迪今晚在海得拉巴泰姬弗蘭卡努瑪皇宮飯店（Taj Falaknuma Palace hotel）舉辦晚宴的座上賓。1061128