【環球網報導？記者？余鵬飛】日本東京都27日宣布，2016年1月實施的東京都都立衛校考試試卷中出現錯題，東京都方面於今年9月份發現試卷錯誤情況。

據日本《讀賣新聞》11月28日報導，對於試卷出現考題錯誤，東京都方面經過調查，追加當時的3名考生合格，其中3名考生中的2人表示，希望能夠晚兩年(2018年)繼續入學。

根據東京都方面的消息，2016年1月份的考試，共有7所都立衛校共用這份入學試卷，今年9月份，東京都根據外部意見確認了試題錯誤情況，數學I的問答題錯誤以至於沒有正確答案。都立廣尾衛校1人，都立南多摩衛校2人因此被追加合格。

東京都方面向3人表示謝罪，並詢問是否繼續入學意願。目前有2人表示願意入學，鑒於現在中途入學肯定無法通過衛校看護師資格考試，因而將其入學定在明年春天。