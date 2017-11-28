【環球網綜合報導】據俄羅斯衛星通訊社11月28日報導，俄東部軍區新聞局太平洋艦隊信息保障處處長尼古拉·沃斯克列先斯基表示，太平洋艦隊2018年計劃收編大約10艘最新式戰艦和保障船。

報導稱，沃斯克列先斯基說：「按計劃，繼今年抵達符拉迪沃斯托克的『完善』號護衛艦之後，水上艦船部隊將補充『響亮』號和『雷鳴』號護衛艦，兩艘戰艦的艦組人員已確定。其中一艘正在『阿穆爾河畔』共青城完成建設，另一艘在聖彼得堡北方造船廠在建中。」

另據報導，俄太平洋艦隊還計劃收編636.3型系列柴電潛艇首艇。636.6型潛艇專門為太平洋艦隊打造，性能經過升級，並能夠攜帶「口徑」海基巡航導彈。此外，俄太平洋艦隊還將獲得新的反破壞艇和幾艘保障船，包括一艘現代化拖船。