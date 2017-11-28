【環球網綜合報導】據英國路透社11月28日報導，印度尼西亞交通部於11月28日表示，由於受阿貢火山噴發出的火山灰影響，巴厘島國際機場的關閉時間將再延長24小時。

印尼交通部在一份聲明中稱，「飛機的飛行通道上覆蓋著火山灰。」距離阿貢火山60千米的巴厘島國際機場將關閉至當地時間11月29日早上7時。管理部門已經為入港航班準備了10個備降機場。

阿貢火山位於印尼巴厘島東部，海拔3000多米，為巴厘島最高峰。阿貢火山上次於1963年劇烈噴發，造成1000多人死亡。

報導說，印尼政府管理部門在27日疏散了火山附近的10萬多居民，並提醒人們，54年來最大的一次火山噴發「即將來臨」。阿貢火山頂附近8至10公里的地方已經設成了禁區。

今年9月，火山警戒上升到最高級別，很多居民撤離，但是後來擔心生計和家畜，又回到了家裡和農場。

印尼火山和地質災害減災中心表示，在沒有過去54年的儀器記錄的情況下預測火山噴發是十分困難的。該中心提醒人們，如果發生相似的火山噴發，火山可以在3分鐘內將比拳頭大的岩石噴出8公裡外，將火山氣體噴出10公裡外。(實習編譯：魯振、貟梓珺？審稿：譚利婭)