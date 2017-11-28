（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）美聯社今天報導，巴拿馬川普國際飯店（Trump International Hotel）老闆正設法拆下飯店大樓上的川普名字招牌，並將川普家族經營的公司趕出飯店管理團隊。



路透社報導，70層樓高的巴拿馬川普國際飯店2011年完工，成為川普首項國際飯店投資事業前景指標，這片區域含有公寓，以及一棟設置賭場的濱水大樓，為川普賺進3000萬到5000萬美元。



美聯社報導，今年8月，邁阿密的投資公司Ithaca Capital Partners買下這家川普國際飯店設施和多數公寓式飯店房間，成為大股東。



到了10月，Ithaca在接獲管理不善的投訴後，提議將川普集團（Trump Organization）董事踢出飯店董事會，並向川普發出違約通知，開始終止川普與這處物業的關係。



川普集團在聲明中說：「我們不僅確實擁有一項合法、有約束力且可執行的長期管理協議，而且任何暗示飯店沒有達到預期表現的說法均與事實不符。」



Ithaca目前尚無法回應置評。（譯者：中央社盧映孜）1061128