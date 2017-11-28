【環球網綜合報導】土耳其與俄羅斯不久前簽署協議購買俄羅斯S-400防空導彈系統，這一行為曾引起北約不滿。據俄塔社11月27日援引《美國新聞與世界報導》雜誌的消息，北約軍事委員會主席彼得？帕維爾在接受該雜誌採訪時表示，對於土方這一行為，北約除了允許之外別無選擇。

帕維爾稱，「我們被迫採取務實的態度來對待這件事」，在土耳其願意討論這些已經存在的問題時，破壞與土耳其的關係是「非常不明智的」。他表示，土耳其和北約都有意願討論這些問題，雙方正在調解S-400相關局勢。」

帕維爾還表示，土耳其是北約的重要合作夥伴，不僅因其地理位置重要，特別是與伊拉克、伊朗和敘利亞接壤，還因其是北約29個成員國中擁有第二大軍隊的國家。此外，土耳其是北約唯一一個以穆斯林人口為主的國家。

但就在不久前，這位北約高級官員還曾針對土耳其購買俄羅斯防空系統一事作出強硬表態。他在美國《防務新聞》網站10月25日的報導中警告說，如果北約成員國土耳其購買俄羅斯防空系統，將面臨「必要的後果」，其中包括將使土耳其被排除在北約盟國統一的防空系統之外，並可能帶來其他技術限制。

《美國新聞與世界報導》雜誌指出，美國和其他北約盟國不願意土耳其購買俄方武器，主要有兩個原因：一是在軍事上，S-400無法被納入北約的防空體系;二是在政治上，土耳其將向俄羅斯支付「數億美元」，這會違反美國國會與特朗普政府對俄實施的制裁。

據此前媒體報導，土俄購買S-400防空系統的合同價值25億美元，且土方已支付了第一筆款項。購買進程將以俄羅斯向土耳其提供貸款的方式繼續進行，系統供應將在兩年內開始落實。(實習編譯：郭甜甜？審稿：齊瑩)