【環球網綜合報導】據俄羅斯衛星通訊社11月28日報導，美國國務院烏克蘭問題特別代表沃爾克對媒體表示，他與俄羅斯總統助理蘇爾科夫最近一次就烏克蘭問題舉行的會談是在「開倒車」。

報導稱，沃爾克表示：「我們又回到了最初的提案。我不知道下一步該怎麼做。也許舉行此次會談是因為其他原因，與烏克蘭問題毫不相干，只是因為俄美關係現狀。也許與普京和特朗普(在APEC越南峰會期間)未舉行雙邊會晤有關。」

根據此前報導，沃爾克與蘇爾科夫在今年8月於明斯克進行了首次會晤，雙方當時稱會晤非常有益，具有建設性，還提出了解決頓巴斯問題的「新途徑」。10月，兩人在貝爾格萊德舉行第二次會面，俄總統新聞秘書佩斯科夫當時表示，「雙方就當前局勢進行對錶，交換了意見」。而11月中旬在貝爾格萊德舉行調解頓巴斯形勢談判，則是兩人第三次會面。