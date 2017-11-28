在日本撞船受損美艦 裝載返美時又添傷中央社 (2017-11-28 13:02)
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）今年6月在日本外海與貨輪相撞、釀艦上官兵死傷的美軍驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald），昨天美國的運輸船要將費艦裝載返美時，不慎又在艦體上捅出2處新傷。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，勃克級導向飛彈驅逐艦費茲傑羅號6月17日撞船造成7名艦上官兵死亡，艦體當時就已受損，昨天裝載時被美國重型起重運輸船Transshelf又弄出新傷後，原本要運回美國密西西比州修理的費艦，只好被迫又回到日本橫須賀（Yokosuka）母港。
美國海軍第7艦隊在一項聲明裡說：「費茲傑羅號返回母港，修理在錨地裝載作業時，因重型起重船鋼架支撐結構造成的艦體2處新破洞。」
第7艦隊表示，預料修理將使裝載作業延長數天，之後運輸船Transshelf將把費艦載回密西西比州巴斯卡古拉（Pascagoula）的「亨廷頓英格爾斯工業公司」（HII），為費艦做進一步修理與升級。
第7艦隊今年多災多難，到目前已發生5起非戰鬥的重大撞船事故，另有2起飛機的事故，包括上週一架載人運輸機要降落在航艦雷根號（USS Ronald Reagan）卻墜毀於菲律賓海。
美國國會稽核處（GAO）9月一份報告警告，美艦在日本基地的漫長部署期間，常導致關鍵的訓練項目因任務要求而被輕忽。費茲傑羅號與另一在新加坡外海撞船的姐妹艦馬侃號（USS McCain），都是部署日本期間發生撞船。（譯者：中央社陳亦偉）1061128
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