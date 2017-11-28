NBA／哈登首節爆發 率領火箭升空奪5連勝NOWnews今日新聞 (2017-11-28 12:57)
火箭「大鬍子」James Harden（哈登）在今（28）日對上籃網的比賽中，首節就開啟得分模式，3分球5投全進，單節狂得20分，率領火箭以117:103擊敗籃網，奪下5連勝。
此戰Harden手感超火燙，在第1節上場10分鐘，投籃7投全中，命中率百分百，3分球更是5投5中，單節砍進20分、5籃板和4助攻，幫助火箭首節打出43:26的攻勢。
Harden攻下全場最高的37分，外帶10籃板、8助攻，加上Clint Capela挹注20分，以及Chris Paul的穿針引線，繳出本季最多的單場14次助攻，火箭拿下5連勝。
籃網方面，從板凳出發的Isaiah Whitehead，攻下全隊最高的24分，Spencer Dinwiddie也有14分，Caris LeVert和Sean Kilpatrick則是分別奪下13、12分，最後籃網還是不敵火箭，在近5場比賽輸了4場。
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